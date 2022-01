Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,545 EUR +1,07% (26.01.2022, 09:16)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,526 EUR +1,39% (26.01.2022, 09:02)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (26.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Investoren würden heute mit Spannung auf die Ergebnisse der FED-Sitzung blicken. Um 20 Uhr deutscher Zeit werde Notenbanken-Chef Jerome Powell vor die Presse treten und Details zur Zinswende verkünden. Das könnte den Abverkauf der letzten Tage beschleunigen. Die Commerzbank-Aktie könne dem aber gelassener entgegenschauen. Denn 2022 präsentiere sich der Finanztitel bisher robust.Der Gesamtmarkt habe 2022 einen Fehlstart hingelegt. Der Euro Stoxx liege rund fünf Prozent im Minus, der Banken-Branchen-Index Euro-Stoxx-Banks komme dagegen auf eine Performance von 2,8 Prozent. Die Commerzbank steche noch immer mit elf Prozent hervor. Steigende Zinsen würden die Kursfantasie befeuern, auch weitere Rückstellungen der polnischen mBank würden offenbar nichts an einem positiven Ergebnis für 2021 ändern.Für das laufende Jahr rechne der Analysten-Konsens mit einer anhaltenden Gewinnwende. Das prognostizierte KGV liege mit 11 nun fast im Schnitt der Peers von 10. Positive News zum Umbau oder höheren Marktzinsen in der Eurozone würden Aufwärtspotenzial bieten, sodass die Bewertung weiter sinken könnte.Die Experten würden für die Commerzbank-Aktie zunehmend optimistischer. Die britische Investmentbank HSBC habe das Kursziel für die Aktie von 9,00 auf 10,20 Euro erhöht und das Votum auf "Buy" belassen. Die Q4-Ergebnisse dürften ein weiterer Schritt in die richtige Richtung sein, habe Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Steigende Zinsen dürften sich ebenfalls positiv auswirken.Aus charttechnischer Sicht sei wichtig gewesen, dass die Unterstützung bei 7,18 Euro gehalten habe. Die nächste Hürde liege nun um 7,60 Euro.Mutige, die höhere Schwankungen aushalten können, behalten die Commerzbank-Aktie auf der Watchlist. Oder kaufen je nach Risikoneigung schon jetzt zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 5,80 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 26.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)