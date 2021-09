Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (28.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe in der vergangenen Woche rund zwölf Prozent zulegen können und dabei wichtige Trendlinien nach oben gekreuzt - vor allem dank neuer Zinsfantasie. So seien die Renditen der zehnjährigen US-Anleihen zuletzt stark gestiegen. Die Aktie verbuche heute gegen den allgemeinen Markt-Trend weitere Kursgewinne.Hintergrund dieses Anstiegs seien die Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell, der vergangenen Mittwoch eine Straffung der US-Zinspolitik mit maximal möglicher Sensibilität avisiert habe. So sollten die milliardenschweren Anleihekäufe zurückgefahren werden - ein erster Zinsschritt werde von Volkswirten Ende 2022 erwartet. An den Anleihen-Märkten habe sich dadurch der Abverkauf beschleunigt - und im Gegenzug die Rendite hochschnellen lassen.Konkret seien die US-Renditen langlaufender US-Papiere im Laufe des Dienstagvormittag bis auf 1,54 Prozent geklettert. Das sei der höchste Stand seit Juni. Vor einer Woche habe dieser langfristige Zinssatz auf Anlegerseite noch bei 1,34 Prozent gelegen.Auch die Zinsstrukturkurve, die Differenz zwischen langen und kurzfristigen Zinsen, sei dadurch in den Vereinigten Staaten steiler geworden. Mittlerweile betrage der Unterschied zwischen einer dreimonatigen und zehnjährigen Anleihe 142 Basispunkte.Für die Commerzbank sei diese Entwicklung überaus positiv: Die zweitgrößte deutsche Privatbank sei sehr zinssensitiv und verdiene primär mit der Kreditvergabe Geld. Laut Unternehmensangaben würde ein Anstieg der Zinsen um ein Prozent das Nettozinseinkommen im ersten Jahr um bis zu 650 Millionen Euro erhöhen.Die Commerzbank setze aufgrund der neu entfachten Zinsfantasie ihren Aufwärtstrend fort. Auch charttechnisch habe sich das Bild mit dem Überwinden des GD50 (5,39 Euro) und des GD200 (5,59 Euro) im Sinne eines frischen Kaufsignals aufgehellt.Mutige Neueinsteiger können aufspringen, investierte Anleger bleiben in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 8,00 Euro. (Analyse vom 28.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link