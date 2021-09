Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,693 EUR +2,56% (07.09.2021, 10:12)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,70 EUR +2,67% (07.09.2021, 09:58)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (07.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Chart der Commerzbank-Aktie habe sich ungeachtet der eher negativen Meldungen zuletzt deutlich aufgehellt, aber Analysten würden für das laufende Jahr nach wie vor einen Verlust erwarten. Für 2022 liege das erwartete KGV dann allerdings bei 10 und somit nur leicht über den Prognosen des Konsens für die Gesamtbranche mit 9.An der Marke von 5,55 Euro beiße sich die Notierung schon seit Längerem die Zähne aus. Nachdem der kurzfristige Abwärtstrend Anfang August bereits geknackt worden sei, habe nun vor Tagen die 50-Tage-Linie bei 5,47 Euro überwunden werden können. Der Rückenwind habe die Commerzbank-Aktie nun wieder bis an 5,55 Euro herangeführt. Die 200-Tage-Linie würde bei 5,58 Euro verlaufen. Ein nachhaltgier Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt habe das Papier auch mehrfach verpatzt. Anleger sollten daher abwarten, ob sich die Chartsignale bestätigen würden und ein Ausbruch erfolge. Investierte sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2021)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄRBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: