Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,586 EUR +0,33% (27.07.2020, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,585 EUR (24.07.2020)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (27.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit Tagen arbeite sich die Aktie der Commerzbank an der 200-Tage-Linie ab. Zwar sei mehrmals der Ausbruch über die Marke von 4,63 Euro gelungen, aber nachhaltig sei das nicht gewesen. Die Stimmung für das Papier habe sich zuletzt jedoch gebessert, die Analysten würden optimistischer.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 4,30 auf 4,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein habe in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Erträge der Bank erhöht. Diese profitiere von den Langfristtendern (TLTRO) der Europäischen Zentralbank. Außerdem rechne der Experte mit etwas niedrigeren Kosten in diesem Jahr. Damit liege er mit seiner Prognose über dem derzeitigen Kurs von 4,53 Euro, wenn auch nur knapp.Positiver eingestellt sei Magdalena Stoklosa, Analystin bei der Investmentbank Morgan Stanley. Sie habe die Einstufung für Commerzbank vor der Veröffentlichung von Stresstest-Ergebnissen im europäischen Bankensektor auf "overweight" mit einem Kursziel von 5,30 Euro belassen. Stoklosa rechne in einer Branchenstudie auch mit Aussagen der Bankenaufsicht zum verfügten Dividendenstopp. Dieser dürfte bis Januar 2021 verlängert, dann aber aufgehoben werden. Eine Wiederaufnahme der Zahlungen im kommenden Jahr wäre klar positiv.Die Quartalszahlen der Commerzbank würden am Mittwoch kommende Woche, 5. August, veröffentlicht. In dieser Woche wäre es wichtig, dass der Sprung über die 200-Tage-Linie doch noch gelinge.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot