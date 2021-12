Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (01.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie sende ein erstes Lebenszeichen und versuche dem Absturz, der seit letztem Freitag erfolgt sei, etwas entgegenzusetzen. Insgesamt würden die Märkte heute wieder steigen, viele Anleger würden scheinbar erneut ins Risiko gehen. Das Finanzinstitut profitiere auch noch immer von der positiven Meldung über einen größeren Deal mit der Allianz . "Der Aktionär" erkläre, wie man sich jetzt aufstellen sollte.Kurse von sieben Euro und mehr hätten die Commerzbank-Papiere vergangene Woche erreicht. Dann sei der Abverkauf gefolgt, ausgelöst durch die erneute Angst vor einer neuen Virus-Mutante. Positiv in den vergangenen Tagen sei hingegen die Meldung gewesen, dass die Allianz mit der Bank die Vertriebskooperation für Versicherungsprodukte über 2023 hinaus verlängern könnte. Analyst Tobias Lukesch habe daraufhin die Einstufung für die Aktien auf "kaufen" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Er sei Experte bei der Investmentbank Kepler Cheuvreux.Lukesch sei nicht alleine mit seiner Einschätzung: Das Kursziel des Konsens liege mit 7,15 Euro mittlerweile etwa zehn Prozent über dem aktuellen Kurs der Notierung. Allerdings sei das auch dem Abverkauf der letzten Tage geschuldet. Von 24 Analysten würden acht aktuell zum Kauf und vier zum Verkaufen raten. Der Rest würde dabeibleiben.Auch wenn es heute wieder kräftig nach oben gehe: Der Absturz seit Freitag habe im Chart seine Spuren hinterlassen. Zwischen 6,60 und 6,45 Euro sei eine Kurslücke gerissen worden. Derzeit befinde sich der Kurs erst am unteren Ende des Gap. Damit sich die Situation verbessere, sollte die Hürde erst überwunden werden. Positiv sei zumindest, dass heute die 50-Tage-Linie bei 6,35 Euro geknackt worden sei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.