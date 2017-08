ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (22.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Das alles beherrschende Thema in der Finanzbranche sei die Digitalisierung. Der Trend werde zu großen Umbrüchen führen - allerdings biete er auch herausragende Chancen. So habe die Commerzbank-Tochter Comdirect bereits im vergangenen Mai mit einer digitalen Vermögensverwaltung, dem Robo-Advisor "Robo Invest" gestartet. Die Konzernmutter wolle nächstes Jahr mit einem eigenen Produkt nachziehen.Der Konzernumbau bei dem DAX-Konzern umfasse neben Kosteneinsparungen auch die Einführung neuer Produkte. Mehr Geschäft kann die Bank nur mit mehr Kunden machen. Bisher laufe die Anwerbung neuer Kunden gut - die Erträge sollten mittelfristig steigen.Derzeit pendle der Finanztitel seit Tagen in einer Seitwärtsrange zwischen 10,70 und 11,30 Euro. Der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend bei 11,03 Euro könnte aber direkt bevorstehen. Gelinge es, die Hürde zu knacken, käme als nächstes der Widerstand bei 11,30 Euro ins Visier.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,77 EUR +0,05% (22.08.2017, 15:41)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,78 EUR -0,19% (22.08.2017, 15:57)