Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (13.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die positive Marktlage verhelfe heute auch der Commerzbank-Aktie zu einem Kurssprung. Damit habe das Papier zumindest Intraday ein neues Chartsignal und einen kleinen bullishen Impuls geliefert. Trotz neuer Virusvarianten würden aber die Aussichten für das neue Jahr gut bleiben. Denn dann sollten sich auch die Erfolge des Umbaus zeigen.Die Commerzbank habe 90 Prozent der Restrukturierungskosten der bis 2024 geplanten Umbauphase bereits gebucht. Sofern nicht nachgeschärft werde, sollten die Belastungen somit in den nächsten Quartalen immer weiter abnehmen. Dann müsse sich zeigen, ob der Plan aufgehe, die Erträge dauerhaft zu steigern. Helfen könnten dabei die Zinsen, auch für den Fall, dass es zu keinen Leitzinserhöhungen in der Eurozone komme. Denn zum Beispiel über die polnische Tochter mBank partizipiere man vom dort bereits eingeleiteten Zyklus von Zinsanhebungen.Die Commerzbank-Aktie schicke sich heute an, das Gap zwischen 6,45 und 6,60 Euro, das erst vor wenigen Wochen aufgerissen worden sei, wieder zu schließen. Das wäre ein starkes Signal für eine anhaltende Aufwärtsbewegung. Der nächste Widerstand läge dann beim Verlaufshoch von 6,85 Euro, das in den letzten Monaten eine wichtige Chartmarke für die Notierung dargestellt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: