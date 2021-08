Kursziel

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 6,20 Hold Jefferies Martina Matouskova 12.08.2021 5,79 Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 11.08.2021 7,40 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 10.08.2021 - Buy Citigroup Nicholas Herman 09.08.2021 5,60 Hold Berenberg Eoin Mullany 05.08.2021 4,80 Sell Société Générale Saurabh Singh 05.08.2021 6,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 05.08.2021 5,40 Halten Independent Research Jan Lennertz 05.08.2021 5,00 Underweight Barclays Jun Yang 04.08.2021 7,00 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 04.08.2021 6,30 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 04.08.2021 5,50 Halten NordLB Michael Seufert 04.08.2021 6,90 Buy Kepler Cheuvreux Jacques-Henri Gaulard 04.08.2021 5,00 Verkaufen DZ BANK Timo Dums 04.08.2021 5,80 Hold Warburg Research Andreas Pläsier 04.08.2021

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (17.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Quartalszahlen zu? 7,40 oder 4,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 04.08.2021 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. August zu entnehmen ist, sei die Commerzbank im zweiten Quartal 2021 wegen des teuren Konzernumbaus in die roten Zahlen gerutscht. 527 Mio. Euro Verlust hätten unter dem Strich in den Büchern gestanden. Ein Jahr zuvor habe die Bank im Zeitraum April bis einschließlich Juni noch 183 Millionen Euro verdient.Die Commerzbank habe den Quartalsverlust unter anderem damit erklärt, dass Aufwendungen in Höhe von 511 Mio. Euro für den seit Jahresbeginn laufenden Konzernumbau gebucht worden seien. Nach einem guten Start ins laufende Jahr stehe nun zum Ende des ersten Halbjahres ein Verlust von 394 Mio. Euro in der Bilanz. Der seit 1. Januar amtierende Konzernchef Manfred Knof habe sich gleichwohl zufrieden geäußert: "Wir haben im ersten Halbjahr ein solides operatives Ergebnis erzielt. Die Umsetzung der Strategie ist voll auf Kurs."Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Jernej Omahen, in einer Analyse vom 10.08.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 7,50 auf 7,40 Euro gesenkt. Omahen habe seine Schätzungen nach den Zahlen für das zweite Quartal gesenkt.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von der Société Générale und liegt bei 4,80 Euro. Analyst Saurabh Singh hat sie in einer Analyse vom 05.08.2021 weiterhin mit dem Rating "sell" bewertet. Das Kursziel wurde von 5,00 auf 4,80 EUR gesenkt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick: