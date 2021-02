Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,63 EUR +2,59% (01.02.2021, 08:47)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,48 EUR -4,76% (29.01.2021)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (01.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Erst vergangene Woche sei per Ad-hoc-Meldung der Commerzbank die neue Strategie von CEO Manfred Knof bekannt geworden. Er wolle bis 2024 rund 10.000 Arbeitnehmer entlassen und hunderte Filialen schließen. Es wäre der größte Umbau in der jüngeren Geschichte der Bank. Diskutiert würden im Management des Finanzinstitutes aber offenbar auch Geschenke für die leidgeprüften Aktionäre.Commerzbank-Aktionäre hätten seit 2007 rund 90 Prozent ihres Einsatzes verloren, eine nennenswerte Dividende habe es seitdem auch kaum mehr gegeben. Alle Hoffnungen würden nun auf dem neuen Umbauplan des in diesem Monat angetretenen CEO ruhen. Manfred Knof wolle rund 350 Filialen von aktuell noch 800 schließen und ein Viertel aller Jobs abbauen. In Deutschland sollten sogar ein Drittel aller Commerzbanker ihren Hut nehmen.Ab 2024 sollten jährlich 1,40 Milliarden Euro eingespart werden. Das wäre rund ein Fünftel der für 2020 geschätzten Kostenbasis. Doch dabei wolle es Knof anscheinend nicht belassen: Wie die "Welt am Sonntag" erfahren haben wolle, diskutiere das Management Milliardenausschüttungen für die Commerzbank-Aktionäre. Ab 2023 könnten aus den bis dahin realisierten Einsparungen oder freigesetztem Eigenkapital Milliarden an Dividende oder Aktienrückkäufen an die Anteilseigener zurückfließen.Nach dem Kursrücksetzer am Freitag befinde sich der Kurs vorbörslich wieder über dem Widerstand von 5,55 Euro. Am Mittwoch finde die nächste Aufsichtsratssitzung statt, die Zustimmung zu der neuen Strategie gelte dabei als Formsache. Kommende Woche am Donnerstag, 11. Februar, werde das Management die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Zudem würden weitere Details zum Umbauplan erwartet. (Analyse vom 01.02.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: