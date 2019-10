Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, Nasdaq-Symbol: CMCSA) entwickelte sich im Laufe seines Bestehens von einem Betreiber von Kabelnetzen zu einem modernen Kommunikations- und Medienunternehmen. Die Gesellschaft gehört zu den größten Video-, Highspeed-Internet- und Telekommunikationsanbietern für Privat- und Geschäftskunden in den USA. Kernbereiche der Geschäftstätigkeit sind das Betreiben von Kabelnetzen durch Comcast Cable sowie Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Entertainment-, Nachrichten-, Sport- und Content-Lösungen über das Unternehmen NBC Universal Media LLC. Dieses offeriert eine breite Palette an Entertainment- und Nachrichten-Netzwerken sowie die NBC und Telemundo-Rundfunknetze, lokale Fernsehsender, Produktionsgesellschaften, eine Filmgesellschaft und Themenparks. Des Weiteren hat die Gesellschaft alle Anteile an der Senderkette NBC Universal gekauft.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Comcast-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienriesen Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, Nasdaq-Symbol: CMCSA) unter die Lupe.Die Erfolgsserie von Comcast halte an. Im dritten Quartal (zur Pressemitteilung) habe der Medienriese einen Umsatz von 26,83 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 0,79 Dollar je Aktie erwirtschaftet. Das sei zum fünften Mal in Folge besser als die Analysten erwartet hätten. Die Wall Street-Experten hätten fürs 3. Quartal nur mit Umsätzen in Höhe von 26,77 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,75 Dollar gerechnet.Auch die Anzahl an Breitband-Kunden könne sich mit 379.000 Neukunden besser entwickeln als die Analysten (344.000) erwartet hätten. Das High-Speed-Internet via Kabel fange damit das schwächelnde Kabel-TV-Geschäft gut auf. Den Negativtrend des so genannten "Cord-Cutting" könne Comcast auf diese Weise deutlich abschwächen.Insgesamt komme der US-Konzern auf 309.000 Neukunden im Kabelgeschäft - und markiere damit das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte.Auch die Kundenzahl bei Sky könne weiter zulegen - auf über 23,9 Millionen sei es hier hoch gegangen. Das zweite Quartal bleibe damit zwar unerreicht, dies sei jedoch einzig und allein auf die finale Staffel von "Game of Thrones" zurückzuführen, die exklusiv auf Sky zu sehen gewesen sei.Der größte Kabelnetzbetreiber, nach AT&T der zweitgrößte Internetdiensteanbieter und nach AT&T und Verizon die drittgrößte Telefongesellschaft der USA habe erneut starke Zahlen geliefert. Die Q3-Zahlen würden zeigen: Comcast bleibe im neuen Streaming-Zeitalter hervorragend diversifiziert.Spannend werde für Anleger, wie sich der im April startende Streaming-Dienst namens Peacock schlagen werde. Die Konkurrenz sei mit Apple, Disney, Netflix und anderen groß. Die breite Content-Bibliothek von Comcast sei im Wettbewerb jedoch sicherlich ein Vorteil.Im frühen US-Handel gehe es mit der Comcast-Aktie knapp 3 Prozent rauf. Das Allzeithoch von 27,27 sei damit nur noch wenige Cent entfernt.Weiteres Kurspotenzial ist bei der Comcast noch vorhanden - "Der Aktionär" empfiehlt dabeizubleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2019)