Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie des Kabelnetzbetreibers Comcast (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2) kam gestern unter Druck (-6,0%), nachdem am Markt die Sorge aufkam, dass das Unternehmen im Übernahmekampf um Sky (ISIN: GB0001411924, WKN: 893517, Ticker-Symbol: BSB, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: BSYBF) (+8,6%) gegenüber seinem Bieterrivalen 21st Century Fox (ISIN: US90130A1016, WKN: A1WZP6, Ticker-Symbol: NWXA) mit seinem USD 39 Mrd. Angebot möglicherweise einen zu hohen Preis zahlen könnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein ordentliches Minus von 28% habe gestern die Aktie von Thomas Cook (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) verzeichnet, nachdem der Mutterkonzern von Neckermann-Reisen wenige Tage vor dem Ende des Geschäftsjahres (30.09.) seine Gewinnprognose gesenkt habe (-15% vs. 2017). Als Grund seien der heiße Sommer und höhere Rabatte als üblich genannt worden.Heute würden in Europa die Bekleidungskette Next (ISIN: GB0032089863, WKN: 779551, Ticker-Symbol: NXG) und der Betreiber von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, Orpea (ISIN: FR0000184798, WKN: 575626, Ticker-Symbol: OPA), berichten. In den USA berichte heute der Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nachbörslich die Geschäftszahlen für sein erstes Quartal 2018/19. (25.09.2018/ac/a/m)