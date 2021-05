Börsenplätze Coinbase-Aktie:



177,55 EUR -13,69% (19.05.2021, 15:58)



216,82 USD -9,28% (19.05.2021, 15:59)



US19260Q1076



A2QP7J



1QZ



COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (19.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Korrektur am Kryptomarkt habe sich am Mittwoch zu einem echten Crash entwickelt. Das drücke auch die Coinbase-Aktie tief ins Minus. Im vorbörslichen US-Handel sei der Aktienkurs zeitweise zweistellig eingebrochen und stehe aktuell fast neun Prozent tiefer. Bei 208 Dollar sei dabei ein neuer Tiefststand seit dem Börsengang im April erreicht worden.Zwar dürfte der Kryptobörsen-Betreiber kurzfristig sogar vom explodierenden Transaktionsvolumen und dem erhöhten Handelsaufkommen auf der Plattform profitieren. Die längerfristige operative Entwicklung und die Stimmung der Investoren könnten sich aber spürbar eintrüben, wenn Bitcoin und Co nicht bald ein zügiger Rebound gelinge.Als wäre der Krypto-Crash für die Investoren nicht ärgerlich genug, bringe er auch die Systeme von Coinbase an ihre Grenzen. Nachdem Nutzer über Probleme berichtet hätten, habe das Unternehmen selbst inzwischen "zeitweilige Ausfälle" bestätigt.Im Vergleich zu den Verlusten am Kryptomarkt falle das Minus der Coinbase-Aktie beinahe moderat aus. Die Empfehlung aus AKTIONÄR-Ausgabe 17/2021 sei dadurch aber trotzdem ausgestoppt worden.Zwar dürfte ein möglicher Rebound bei Bitcoin und Co auch den Coinbase-Kurs stützen, Anleger sollten aktuell aber nicht ins fallende Messer greifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link