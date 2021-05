Mit Material von dpa-AFX



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (06.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Coinbase korreliere üblicherweise stark mit der Kursentwicklung von Bitcoin und Co. Doch während der Kryptomarkt auf Sicht der letzten 24 Stunden um mehr als fünf Prozent steige, komme der Börsenneuling kaum von der Stelle. Grund dafür sei eine Entwicklung in den USA, die das Geschäftsmodell des Unternehmens beeinträchtigen könnte.Dort würden die auf Krypto-Verwahrung spezialisierte Firma NYDIG und der Finanzdienstleister FIS an einer Lösung arbeiten, mit der die Kunden von US-Banken künftig ganz bequem über ihr bestehendes Bankkonto Bitcoin kaufen, verkaufen und halten könnten. Ziel sei es, Bürgern und Unternehmen den Zugang zum Bitcoin-Handel zu erleichtern. "Hunderte Banken" hätten sich nach Unternehmensangaben bereits angemeldet.Für Coinbase könnte das zum Problem werden, dann dadurch würde sich der Konkurrenzdruck massiv erhöhen. Gerade für Privatanleger könnte es verlockender sein, direkt über das Bankkonto Bitcoin zu kaufen - und nicht extra einen Account bei der Kryptobörse eröffnen zu müssen. Coinbase sei aktuell aber stark abhängig von den Gebühreneinnahmen im Privatkundengeschäft.Erst am Dienstag habe Mizuho-Analyst Dan Dolev vor Gefahren für das Geschäftsmodell durch wachsende Konkurrenz gewarnt und dabei explizit auf die große Abhängigkeit vom Privatkundengeschäft hingewiesen. Entsprechende Gebühreneinnahmen hätten zuletzt etwa 80 Prozent der gesamten Umsätze von Coinbase ausgemacht, so der Experte.Anders als Coinbase müssten die Payment-Riesen damit allerdings nicht zwangsläufig Geld verdienen, sondern würden das Kryptofeature eher als Lockmittel nutzen, um neue Nutzer auf die jeweilige Plattform zu holen - und ihnen dort gewinnträchtigere Produkte anzubieten. Nach einem ähnlichen Muster könnten auch die US-Banken verfahren.Natürlich würden reine Kryptohandelsplätze auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Eingefleischte Krypto-Trader, die regelmäßig auch kleinere, weniger prominente Altcoins handeln wollten, würden vorerst nicht um eine spezialisierte Börse wie Coinbase herumkommen. Wer dagegen primär auf Bitcoin setzen und entsprechende Positionen längerfristig halten wolle, dürfte allerdings gefallen an der wachsenden Zahl an Optionen zum bequemen Kauf über die Payment-App oder das Bankkonto finden.Wichtig wäre daher, dass Coinbase zügig Fortschritte beim Ausbau des Geschäfts mit Unternehmen und institutionellen Investoren mache. Die jüngst angekündigte Übernahme des Datenanalyse-Portals Skew sei dabei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.Nach dem starken Börsendebüt Mitte April würden die anfänglichen Gewinne abbröckeln. Der Kurs taumele dabei in Richtung des Referenzkurses von 250 Dollar, der im Zuge des Direct Listings an der Nasdaq festgelegt worden sei. Bei vielen Anlegern würden offenbar Bedenken hinsichtlich den mittel- und langfristigen Perspektiven die kurzfristigen Chancen auf erneute Rekordzuwächse im zweiten Quartal überwiegen. DER AKTIONÄR hält zunächst aber am Kauflimit im Bereich von 200 Euro fest, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Coinbase-Aktie. (Analyse vom 06.05.2021)