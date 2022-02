NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (15.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.

Ein Werbespot von Coinbase während des diesjährigen Super Bowl sei so viral gegangen, dass die Website der Krypto-Handelsplattform kurzzeitig zusammengebrochen sei. Der Spot sei schon eine ziemlich coole Idee von Coinbase gewesen. Für den Aktienkurs bedeute das wahrscheinlich ertsmal nichts. Die Coinbase-Aktie sei auch nach den deutlichen Kursverlusten in den vergangenen Tagen Monaten nochimmer sehr hoch bewertet. Die Story sei sicherlich weiter spannend, doch die Margen im Bitcoin-Handel würden weiter schrumpfen. Coinbase sei auf dem aktuellen Niveau interessant, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2022)