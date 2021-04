Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (23.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Crash bei den Kryptowährungen setze die Coinbase-Aktie weiter unter Druck. Am Freitag verliere der Titel vorbörslich vier Prozent, nachdem Coinbase am Donnerstag mit einem Minus von sechs Prozent aus dem Handel gegangen sei. Offenbar plane US-Präsident Joe Biden, die Kapitalertragssteuer für Reiche zu erhöhen.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte, wolle Biden die Steuer von aktuell 20 Prozent auf 39,6 Prozent anheben.Der Markt befürchte nun, dass vermögende Krypto-Fans wegen der hohen Steuer Bitcoin und Co den Rücken kehren würden - womöglich auch aus Protest. Die Sorge belaste den Kryptomarkt zusätzlich: Seit Tagen drücke die Angst vor Regulierung auf die Stimmung.Der Bitcoin sei am Freitag erstmals seit 8. März unter die Marke von 50.000 Dollar gerutscht. Der Kurs sei im frühen Handel auf etwas mehr als 48.000 Dollar gefallen, habe sich zuletzt aber wieder etwas erholen können.Kräftige Dips aus ganz unterschiedlichen Gründen würden bei Bitcoin & Co seit jeher dazu gehören. Bislang hätten sie sich stets als gute Kaufchance entpuppt."Der Aktionär" bleibt bei Coinbase mit einem Kauflimit von 200 Euro auf der Lauer, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 23.04.2021)