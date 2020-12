Börsenplätze Codemasters-Aktie:



Kurzprofil Codemasters Group Holdings PLC:



14.12.2020



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Codemasters-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Codemasters Group Holdings PLC (ISIN: GB00BFWZ2G72, WKN: A2JM6K, Ticker-Symbol: 0NY, LSE Ticker-Symbol: CDM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was für eine Überraschung: Eigentlich sei die Übernahme von Codemasters durch den Spiele-Publisher Take-Two schon unter Dach und Fach gewesen. Doch erstens komme es anders und zweitens als man denke: Der Konzern hinter dem erfolgreichen Spiele-Franchise "GTA" sei von einem großen Rivalen überboten worden.Für 1,2 Milliarden Dollar hole sich Electronic Arts den Rennspiele-Entwickler Codemasters ins Haus, wie der US-Konzern am Montag mitgeteilt habe. Auch für die Aktionäre bleibe das höhere Angebot des neuen Käufers nicht ohne Folgen: Statt 120 Pence in Cash und 0,02834 Take-Two-Aktien je Codemasters-Aktie würden diese nun von Electronic Arts eine Barvergütung von 604 Pence pro Anteilsschein erhalten.Vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigung seitens der Behörden und Aktionäre solle der Deal im ersten Quartal 2021 vollzogen sein.Die Codemasters-Aktie lege am Montag dank der Übernahmemeldung in der Spitze um rund 22 Prozent auf 650 Pence zu. Damit hätten die Papiere den Angebotspreis bereits kräftig überschritten.Investierte Anleger wandeln die Kursgewinne in bare Münze um, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Seit der Empfehlung in Ausgabe 32/20 liege die Aktie 94,5 Prozent vorne. (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link