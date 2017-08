US-Außenminister Tillerson sei bemüht gewesen, den politischen Ton zu besänftigen. Der einzige Konsenspunkt über Nordkorea sei voraussichtlich, dass der Beginn eines Krieges einen höchst unsicheren Ausgang haben dürfte. Die nordkoreanische Führung sende oft kriegerische Parolen auf internationaler Ebene, sei sich aber gleichzeitig sehr wohl bewusst, dass ein Ende des geltenden Status Quo ihren raschen Untergang bedeuteten könnte. Eine Mehrheit an politischen und militärischen Entscheidungsträgern in den USA verstehe, dass die koreanische Halbinsel einem Pulverfass gleichkomme, in dem eine Eindämmungspolitik immer zu bevorzugen gewesen sei. Die USA könnten nun weitere Schritte ins Auge fassen, wie Handelssanktionen gegen China, um China dazu zu bewegen, Nordkorea zu beeinflussen. Handelsspannungen mit China wären an und für sich Grund genug für eine Schwächephase an den Aktienmärkten.



Während geopolitische Ereignisse normalerweise nur kurzfristige Marktreaktionen auslösen würden, würden eine systematische Auswertung von Marktindikatoren wie Stimmungs- und Konjunkturindikatoren, Liquidität sowie Saisonalität meistens verlässliche Signale liefern, um die allgemeine Markttendenz korrekt zu antizipieren. Da die Experten letzte Woche die positive Tendenz für Unternehmensgewinne und Wirtschaftswachstums durchleuchtet hätten, würden sie diese Woche ihr Augenmerk auf Liquiditätsindikatoren und Saisonalität richten.



Notenbanken und Geschäftsbanken würden die makroökonomische Liquidität bestimmen, während Marktteilnehmer durch ihr Verhalten die Marktliquidität beeinflussen würden. Die Experten würden Mittelflüsse in US ETFs (exchange traded funds) als Maßstab für Marktliquidität verwenden. Dieser Indikator für Mittelzuflüsse in US-Aktien verrate einen Rückgang in Q2, was auf eine Schwächeperiode im August hindeuten könnte.



Die Experten würden makroökonomische Liquidität mit Variablen wie z.B. der Überschussliquidität (Wachstumsrate der Geldmenge M3 abzüglich Industrieproduktionszuwachsrate), der Zinskurve (zehnjährige Rendite minus dreimonatigen Zinssatz) sowie der Wachstumsraten der Bankkredite und der Notenbankbilanzen messen. Ihr makroökonomischer Liquiditätsindikator für den Euro-Raum verrate eine Verknappung der Liquidität, was größtenteils auf eine Verflachung der Zinskurve und eine sinkende Wachstumsrate der Bankkredite zurückzuführen sei. Die Situation sehe für den US-Markt ähnlich aus.



Die wirtschaftliche Großwetterlage lege nahe, dass eine Korrekturphase im dritten Quartal 2017 eine attraktive Kaufgelegenheit darstellen sollte, denn die Saisonalität dürfte ab Oktober wieder ihre stützende Wirkung entfalten. Investoren sollten die Auswirkungen geopolitischer Spannungen nicht überbewerten, da ihr Effekt oft schnell verpuffe. Die Experten würden empfehlen, in den kommenden Wochen eine abwartende Haltung einzunehmen und in Korrekturphasen Positionen aufzubauen. (15.08.2017/ac/a/m)





Basel (www.aktiencheck.de) - August und September sind saisonbedingt die schwächste Periode im Börsenjahr, so Cédric Spahr, Aktienmarktstratege, Bank J. Safra Sarasin AG.