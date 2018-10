Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (08.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) unter die Lupe.Dinos sind träge? Von wegen, bei der Dividendenperle Coca-Cola (aktuell: 3,5 Prozent) habe sich in den vergangenen Monaten so viel getan wie in Jahrzehnten zuvor nicht mehr. Der US-Titel seinen ihren x-ten Frühling erleben.Neuester Coup: Coca-Cola wolle ins Cannabisgeschäft einsteigen. Jedoch gehe es CEO James Quincey nicht darum, auf die Psyche seiner Kunden einzuwirken. Einer Cannabis-Coke solle bloß CBD (Cannabidiol) zugesetzt werden, dem eine beruhigende, schmerzstillende Wirkung zugeschrieben werde.Coca-Cola wolle weg vom Image des Herstellers von ungesunder Brause. Mit Cannabis, hippen Sportgetränken wie Body Armor und seit kurzem auch Kaffee sei der Getränke-Gigant fit für die Zukunft.