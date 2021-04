Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

45,07 EUR +0,12% (26.04.2021, 11:20)



XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

45,05 EUR -0,25% (26.04.2021, 11:09)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

54,47 USD +0,06% (23.04.2021, 22:10)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs. Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (26.04.2021/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Getränkeriese Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) wurde durch die Pandemie und die Folgen dieser empfindlich getroffen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn der US-Getränkekonzern aus Atlanta generiere einen signifikanten Teil seiner Einnahmen in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, Bars, Stadien oder Kinos. Aufgrund der Pandemie und der Schließungen dieser seien große Teile des Umsatzes von Coca-Cola weggebrochen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 seien die Erlöse des Unternehmens um elf Prozent auf insgesamt USD 33,0 Mrd. gefallen und somit habe der Getränkekonzern rund USD 7,7 Mrd. verdient und damit 13 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor. In einigen Werken der Coca-Cola Company habe daher auf Kurzarbeit zurückgegriffen werden müssen.Jedoch zeige sich wieder ein positiver Trend und so verbuche der weltgrößte Getränkehersteller seit Jahresbeginn steigende Erlöse. Zwar sei man immer noch unter Druck, da der Konsum der Privathaushalte bei weitem nicht das pandemiebedingt schwache Außer-Haus-Geschäft kompensieren könne. Coca-Cola-Chef, James Quincey, zeige sich dennoch optimistisch, da man besonders in Märkten, in denen auch die Verfügbarkeit von Impfstoffen zunehme, wieder einen geschäftlichen Fortschritt erkennen könne.Der US-Getränkekonzern profitiere insbesondere von den Ländern, in denen Restaurants, Bars, Stadien oder Kinos wieder zu einem normaleren Betrieb hätten zurückkehren können. Zwar sei im ersten Quartal dieses Jahres der Gewinn auf USD 2,25 Mrd. von USD 2,78 Mrd. im Vorjahreszeitraum gesunken. Allerdings sei im selben Zeitraum der Umsatz im Jahresvergleich um fünf Prozent auf US 9,0 Mrd. gestiegen, wie Coca-Cola letzte Woche mitgeteilt habe. An der Wall Street habe man mit einem deutlich schlechteren Geschäftsbericht gerechnet, weswegen die Coca-Cola-Aktie mit Kursaufschlägen reagiert habe. Für das laufende Jahr erwarte Coca-Cola einen hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Anstieg des Ergebnisses je Aktie. Entscheidend sei hierfür die Entwicklung der Pandemie-Situation und wann eine Rückkehr zu Normalität wieder möglich sein werde.Der US-amerikanische Getränkehersteller Coca-Cola möchte mithilfe von neuen Strukturen positiv in die Zukunft blicken. Demnach seien die bisherigen Geschäftseinheiten Westeuropa und Ost- und Zentraleuropa zusammengeschlossen worden. Die neue Geschäftseinheit "Europa" umfasse mehr als 40 Länder und solle vom bisherigen Group President für Middle East and Africa und Europe, Nikos Koumettis, geleitet werden. Dabei solle die neue Geschäftseinheit zusammen mit der kompletten Coca-Cola-Gruppe Lösungen und Fortschritte für das allgegenwertige Plastikproblem hervorbringen. PepsiCo und Nestlé ( ISIN CH0038863350 WKN A0Q4DC ). Der Handlungsbedarf für den Softdrink-Hersteller sei dementsprechend groß. Die rund 88 Mrd. jährlich produzierten Kunststoffflaschen sollten mithilfe von neuen Strukturen zukünftig umweltschonender hergestellt werden. In kleineren Märkten wie in den Niederlanden und Schweden sowie in manchen US-Bundesstaaten habe der Konzern bereits von herkömmlichen PET-Flaschen auf 100 Prozent recycelte PET-Flaschen - oder kurz rPET - umgestellt. Mit diesem Vorgehen möchte Coca-Cola die Verwendung von neuem Plastik bis zum Jahr 2030 um rund 20 Prozent reduzieren.Des Weiteren solle auch in Europa - und vor allem in Deutschland - die Recycling-Quote der verwendeten Kunststoffflaschen angehoben werden. Die Herstellung der Kunststoffflaschen für die Marke ViO solle bis zum Ende dieses Jahres komplett auf recycelte PET-Flaschen umgestellt werden. Im gleichen Zeitraum solle der Anteil an recycelten Materialien für die Flaschen-Herstellung in Deutschland um 30 Prozent auf insgesamt rund 70 Prozent erhöht werden. Mit diesen strukturellen Veränderungen erhoffe sich das Unternehmen nicht nur ein besseres Image, sondern zukünftig auch bessere Geschäftserträge.Die Aktie der Coca-Cola Company werde aktuell bei USD 54,23 (23.04.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 54,61 (21.04.2021) und das Jahrestief bei USD 41,85 (15.05.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 19 Analysten die Aktie auf "buy", neun auf "hold" und kein Analyst auf "sell" setzen. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link