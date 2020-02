Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

53,21 EUR +2,46% (30.01.2ß20, 17:10)



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

53,19 EUR +2,64% (30.01.2020, 17:29)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

58,69 USD +2,95% (30.01.2020, 17:15)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke. Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. (30.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Verkaufsschlager "Zero Sugar" habe dem US-Getränkeriesen Coca-Cola zu einem starken Jahresabschluss verholfen. Die Anleger würden am Donnerstag begeistert reagieren und in Coca-Cola-Aktien investieren. Der "Aktionär"-Dauerbrenner klettere auf ein neues Rekordhoch.Im vierten Quartal habe der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 16 Prozent auf 9,1 Milliarden Dollar zugelegt, wie Coca-Cola am Donnerstag bekannt gegeben habe. Der Betriebsgewinn sei um 19 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar gestiegen. Coca-Cola profitiere weiter vom Schwenk zu zuckerarmen Produkten wie "Zero Sugar", der kalorienfreien Version des Softdrink-Klassikers. Auch das breitere Angebot, das inzwischen auch Tee, Kaffee und Wasser umfasse, komme gut bei Kunden an."Wir haben 2019 gute Fortschritte gemacht", habe Konzernchef James Quincey gesagt. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr habe Coca-Cola die Erlöse um neun Prozent auf 37,3 Milliarden Dollar gesteigert. Der operative Gewinn sei um zehn Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar geklettert, was auch an Preiserhöhungen gelegen habe. Besonders stark gelaufen sei das Geschäft in Lateinamerika und Asien. In Europa seien die Umsätze leicht zurückgegangen.Coca-Cola habe mit den Zahlen für das Schlussquartal die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Das Unternehmen habe offensichtlich einen Weg gefunden, auf das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Kunden zu reagieren. "Der Aktionär" habe Coca-Cola während der Finanzkrise vor über elf Jahren empfohlen. Seitdem habe die Aktie 185 Prozent zugelegt. Inklusive Dividenden seien es sogar 245 Prozent.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link