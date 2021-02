Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

40,91 EUR -0,29% (10.02.2021, 21:51)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

41,23 EUR +0,04% (10.02.2021, 17:40)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

49,643 USD -0,11% (10.02.2021, 21:37)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (10.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Der weltgrößte Getränkehersteller habe heute seine Geschäftszahlen zum vierten Quartal präsentiert und die Erwartungen beim Gewinn übertroffen. Das sei insbesondere auf die Einsparmaßnahmen des Managements zurückzuführen. Auch der Ausblick habe überzeugt.Coca-Cola erwarte für 2021 ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und ein Gewinnwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich. CFO John Murphy gehe davon aus, dass der Gewinn 2021 über dem Niveau von 2019 oder in etwa wie 2019 aufallen werde.Der US-Konzern habe im Kontext der andauernden Krise insgesamt solide Q4-Zahlen vorgelegt. Der Umsatz- und Gewinnrückgang sei angesichts der Schließung vieler Gastronomiebetriebe keine große Überraschung. Positiv sei dagegen der gute Ausblick für das Gesamtjahr 2021. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: