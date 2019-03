Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (19.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) unter die Lupe.Zucker sei nicht gesund - das wisse man schon lange. Eine neue Studie von Harvard-Forschern zeige jetzt aber: Zuckerhaltige Getränke würden nicht nur dick machen und das Diabetes-Risiko erhöhen. Sie könnten auch andere gefährliche Krankheiten verursachen. Schlechte Nachrichten für die bereits gebeutelten Coca-Cola-Aktionäre.Wer reichlich Limo, Sportgetränke und andere zuckerhaltige Getränke konsumiere, habe ein erhöhtes Risiko, an Herzerkrankungen und an einigen Arten von Krebs zu sterben. So das Ergebnis einer Studie von Experten der amerikanischen Elite-Universität Harvard. Bei den Krebsarten handle es sich um Brustkrebs oder Darmkrebs, heiße es."In den USA konsumiert etwa die Hälfte der Bevölkerung mindestens ein zuckergesüßtes Getränk pro Tag", so Vasanti Malik, Ernährungsforscher in Harvard. Limos, Sportgetränke und andere zuckergesüßte Getränke seien die größte Quelle für zugesetzten Zucker in der amerikanischen Ernährung. "Am besten für die Ernährung ist es, auf Wasser umzusteigen."Wer statt der Zuckerversion auf Lightgetränke umsteige, reduziere zwar sein Sterberisiko moderat. Allerdings sollte man auf die Dosis achten. Frauen, die mehr als vier Diätgetränke pro Tag getrunken hätten, hätten ein höheres Sterberisiko als andere Frauen gehabt.Die Studie werde die Zweifel einiger Börsianer am Geschäftsmodell von Coca-Cola verstärken. Das Unternehmen habe vor wenigen Wochen mit einem schwachen Ausblick für Panik an der Wall Street gesorgt. Der Titel habe an einem einzigen Tag fast 8% und damit so viel wie seit der Finanzkrise nicht mehr verloren.Auf Coca-Cola und Co kämen schwierige Zeiten zu. Die Branche brauche neue, gesündere Produkte mit wenig oder gar keinem Zucker und Süßstoffen. Könne sie das nicht liefern, könnte es Big Soda bald wie Big Tobacco gehen: Immer mehr Menschen würden damit aufhören, Limo oder Cola zu trinken.Ergo: Derzeit gebt es attraktivere Storys im Ernährungsbereich, zum Beispiel den "Aktionär"-Top-Tipp Nestlé, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 19.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link