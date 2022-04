Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

61,75 EUR +0,31% (26.04.2022, 14:37)



XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

61,75 EUR +1,51% (26.04.2022, 14:26)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

65,94 USD +1,06% (25.04.2022, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil The Coca-Cola Company:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (26.04.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Als einer der wenigen Titel innerhalb des Konsumgütersektors könne Coca-Cola bisweilen nicht nur eine positive, sondern sogar eine beeindruckende Jahresperformance vorweisen und setze damit den positiven Trend vom Jahresende 2021 fort. Die solide Entwicklung werde auch vom jüngsten Zahlenwerk gestützt. Der Getränkekonzern habe nämlich weiterhin von der anhaltenden Erholung in vielen Märkten profitiert. Der Nettoumsatz habe im ersten Quartal um 16% auf USD 10,5 Mrd. gesteigert werden können und damit deutlich über den Schätzungen von USD 9,8 Mrd. gelegen. Auf vergleichbarer Basis sei die operative Marge (Non-GAAP) von 31,0% im Vorjahr auf nun 31,4% gestiegen. Die Margenausweitung sei in erster Linie auf das starke Umsatzwachstum zurückzuführen, dem der Anstieg der Marketinginvestitionen sowie die Auswirkungen der BODYARMOR-Akquisition und Währungseffekte nur in Teilen gegenüberstanden hätten. Der Gewinn je Aktie sei um 23% auf USD 0,64 gestiegen und habe somit ebenfalls deutlich über den Erwartungen des Konsens (USD 0,58) gelegen.Das Unternehmen habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 weitgehend unverändert belassen. Beispielsweise werde weiterhin ein organisches Umsatzwachstum zwischen 7% und 8% erwartet. Auch im Hinblick auf die Kosteninflation werde weiterhin von einem Gegenwind im einstelligen Prozentbereich ausgegangen.Der Konzern habe mit dem jüngsten Zahlenwerk auch einen Einblick auf die potenziellen Konsequenzen aus der Aussetzung des Russlandgeschäftes gegeben. Demnach werde der Wegfall Russlands mit einem Rückgang von 1 bis 2% auf den Nettoumsatz beziffert. Der Gewinn pro Aktie sollte um USD 0,04 belastet werden.Coke punkte mit einer herausragenden Eigenkapitalrendite (46%), welche zwar zum einen auf den hohen Verschuldungsgrad zurückzuführen sei, sich zum anderen aber auch mit der im Vergleich zur Peer-Group hohen operativen Marge (28%) erklären lasse.Alteingesessene und reife Value-Unternehmen würden in Ermangelung weiterer Wachstumsmöglichkeiten oft einen Großteil ihrer erzielten Gewinne in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an ihre Anlegerschaft zurückgeben. Im Falle von Coca-Cola seien in den vergangenen zehn Jahren stets mindestens 50% der Gewinne ausgeschüttet worden, wobei diese Marke jüngst stark nach oben gehoben worden sei. Coke punkte dadurch zwar nicht mir den höchsten Wachstumsraten, glänze jedoch mit einer soliden Dividendenhistorie und einer erwarteten Dividendenrendite von rund 2,6% auf die kommenden Jahre.Die Coca-Cola Company habe im Hinblick auf die Fundamentaldaten den Jahresauftakt erfolgreich gemeistert. Die Nachfrage nach Coca-Cola-Produkten sei stabil und hoch und sei ein Resultat der Rückkehr zur Normalität - vor allem im Außer-Haus-Kanal. Die Aussetzung des Russlandgeschäftes werde seine Spuren hinterlassen, der Gesamtjahresausblick sei aber nicht in Gefahr.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht daher das Kursziel, mangels eingeschränkten Ertragspotenzials belässt er die Empfehlung für die Coca-Cola-Aktie jedoch auf "Halten". Die Marke von USD 67 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Kontext angemessene Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: