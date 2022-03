Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

54,39 EUR +1,13% (09.03.2022, 09:01)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

54,59 EUR -3,09% (08.03.2022)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

58,66 EUR -3,96% (08.03.2022)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs. Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (09.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Nachdem der Konzern zuletzt in der Kritik gestanden habe, sich nicht aus Russland zurückzuziehen, habe Coca-Cola am Dienstag reagiert. Das Unternehmen stelle sämtliche Geschäftsaktivitäten in dem Land ein, heiße es in einer knappen Mitteilung. Wirtschaftlich dürfte der Schritt keine größeren Konsequenzen haben.Insbesondere in den sozialen Netzwerken sei in den letzten Tagen der Druck auf Coca-Cola gewachsen, aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine die Geschäfte in Russland einzustellen. Der Hashtag #BoycottCocaCola habe am Montag und am Wochenende zu den am häufigsten verwendeten auf Twitter gezählt.In der nur drei Sätze langen Mitteilung vom Dienstag habe der größte Getränkehersteller der Welt dem Druck nachgegeben und angekündigt, sich aus Russland zurückzuziehen. Weiter habe es geheißen, man werde "die Situation weiterhin beobachten und bewerten, je nachdem wie sich die Umstände entwickeln".Die wirtschaftlichen Folgen für den Getränkekonzern dürften überschaubar bleiben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hätten die Verkäufe in Russland und der Ukraine etwa ein bis zwei Prozent zu den konsolidierten Nettobetriebseinnahmen und dem Betriebsergebnis beigetragen.Der Rückzug habe in erster Linie symbolische Wirkung und nehme das Unternehmen aus der Schlusslinie der Kritiker. Konservative Geschäftsmodelle wie das von Coca-Cola würden mit der anhaltenden Unsicherheit auch weiter gefragt sein, weshalb die Kursverluste der letzten zwei Handelstage nur ein Rücksetzer bleiben dürften.Wer investiert ist, bleibt an Bord, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 08.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link