Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

48,745 EUR -0,45% (06.01.2ß20, 15:17)



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

49,055 EUR +0,10% (06.01.2020, 15:39)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

54,69 USD -0,55% (03.01.2020, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (06.01.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) zu kaufen.Die meisten Anbieter von Erfrischungsprodukten hätten vor allem mit Basiseffekten zu kämpfen gehabt: Im Vorjahr habe der heißeste und trockenste Sommer in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen besonders die Nachfrage nach Speiseeis und Erfrischungsgetränken angetrieben. 2019 habe dem ein sehr regenreicher Sommer gegenübergestanden, der zudem im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt um rund 1 Grad kälter gewesen sei. In Folge hätten die großen Anbieter besonders im August in dieser Region deutliche Rückgänge beim Absatz von Wasser gemeldet.Nestlé (Marken: Vittel, Contrex, Perrier, S. Pellegrino) habe das Geschäft in Europa als enttäuschend bezeichnet, den Rückgang allerdings nicht quantifiziert. Bei Danone (Evian, Volvic) sank der Absatz in Q3 weltweit um 2,5%. Auch Coca-Cola habe Rückgänge beim Absatz von Erfrischungsgetränken gemeldet. Bereits im September habe die Nachfrage aber wieder angezogen. Mittelfristig dürften in Europa eher wärmere und trockene Sommer vorherrschen und dem Geschäftsmodell Rückenwind bescheren. So habe KWS SAAT von weiterhin sehr dynamischem Absatz von Saatgut für Hybridroggen berichtet, der gerade unter trockenen Bedingungen als ertragssicher gelte. Die Sektoreinschätzung von Rahlf laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Coca-Cola-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute USD 60,00. (Analyse vom 06.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Coca-Cola Co.": Keine vorhanden.Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: