Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

48,445 EUR +0,98% (29.10.2021, 16:16)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

48,335 EUR +1,10% (29.10.2021, 16:00)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

56,18 EUR +0,25% (29.10.2021, 16:02)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs. Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (29.10.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO).Die Aktie des Getränkegiganten komme 2021 weiterhin nur schwer in die Gänge. Dies treffe auch auf die Konsumgüterbranche im Allgemeinen und die Getränkeindustrie im Speziellen zu, sodass sich Coca-Cola in guter Gesellschaft befinde. Zuletzt habe jedoch Positives vermeldet werden können. Der Konzern habe starke Ergebnisse für Q3 veröffentlicht und auf die soliden ersten neun Monate des Jahres verwiesen. Coke habe weiterhin von der anhaltenden Erholung in vielen Märkten profitiert. Das Absatzvolumen in Q3 habe über dem des Jahres 2019 gelegen, was vor allem auf die Erholung in den Außer-Haus-Kanälen und der anhaltenden Stärke in den Heimkanälen zurückzuführen sei.Während der Nettoumsatz im abgelaufenen Quartal um 16% auf USD 10,0 Mrd. gestiegen sei und damit über dem Niveau des Jahres 2019 gelegen habe, sei der organische Umsatz (Non-GAAP) um 14% geklettert. Der Analystenkonsens sei von einem Umsatz in der Höhe von USD 9,75 Mrd. ausgegangen. Die Umsatzentwicklung habe ein Wachstum von 8% bei den Konzentratverkäufen und ein Wachstum von 6% beim Preismix beinhaltet. Das Umsatzwachstum sei breit gefächert gewesen und besonders stark in jenen Märkten, in denen die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus nachlasse - allen voran in den Schwellenländern.Auf der Produktseite sei das Volumen bei kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken um +6% gestiegen. Coca-Cola habe um 5% zulegen und damit die Vorkrisenniveaus überschreiten können. Sprite und Fanta seien um +7% geklettert und lägen damit mit den Niveaus von 2019 gleichauf. Der Bereich Nutrition, Juice, Milchprodukte und pflanzliche Getränke habe ein Volumenwachstum von 12% verzeichnet, was vor allem auf die starken Absätze von Minute Maid zurückzuführen sei. Das Segment Hydration, Sport, Kaffee und Tee habe ein Volumenwachstum von 6% verzeichnet. Die Kaffeesparte sei um 19% gewachsen, angetrieben durch die laufende Wiedereröffnung von Costa-Cafés im Vereinigten Königreich.Die vergleichbare operative Marge (Non-GAAP) habe bei 30,0% gelegen und sei damit gegenüber den 30,4% im Vorjahr leicht schwächer ausgefallen. Der Rückgang sei in erster Linie auf einen deutlichen Anstieg der Marketinginvestitionen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Der Gewinn pro Aktie sei um 41% auf USD 0,57 US-Dollar gestiegen, der vergleichbare Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) sei um 18% auf USD 0,65 geklettert. Auch hier sei der Konsens zu pessimistisch gewesen. Analysten seien von einem Gewinn pro Aktie von USD 0,58 ausgegangen.Coke handle auf Niveaus, die eine faire Bewertung implizieren würden. Während die Aktie im historischen Vergleich der letzten 15 Jahre mit einer Prämie von rund 27% gegenüber dem S&P 500 KGV gepreist worden sei, liege das aktuelle KGV nur knapp 14% darüber, was für eine solide langfristige Ertragserwartung spreche.Die Coca-Cola Company habe im Hinblick auf die Fundamentaldaten das Jahr 2021 bisher zwar unspektakulär, aber erfolgreich gemeistert. Die Wachstumsraten hätten die Ergebnisse über die Niveaus von 2019 gehievt, sodass die Krise vorerst überstanden scheine. Die Konsumenten würden zu ihren Routinen zurückkehren, was vor allem im Außer-Haus-Kanal spürbar sei. Dies treffe insbesondere auf jene Märkte zu, wo die Impfraten mittlerweile bedeutsame Niveaus erreicht hätten. Das Big Picture der Getränkeindustrie stehe und falle mit dem erfolgreichen Management der Pandemie.Aktuell sehe der Analyst den Impffortschritt als vielversprechend an. Wenngleich die rasante Ausbreitung der Delta-Variante einen bedeutenden Risikofaktor darstelle, interpretiere er die aktuelle Datenlage dahingehend, dass die verwendeten Vakzine zwar nicht das unmittelbare Ende der globalen Pandemie einläuten würden, aber zumindest einem massiven Anstieg der Hospitalisierungsraten gegenüberstünden. Lokale Verschärfungen in der Gastro- und Nachtszene würden dadurch zwar weiterhin an der Tagesordnung sein, von lockdownähnlichen Zuständen und einer de facto erneuten Vollbremsung der globalen Bar- und Clubindustrie gehe der Analyst jedoch nicht aus.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher seine Empfehlung auf "Kauf" und behält auch sein Kursziel von 62,00 USD bei. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Kontext angemessene Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 29.10.2021)