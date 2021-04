Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (19.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Mit der Rückkehr zur Normalität in China kehre auch der Durst nach Getränken von Coca-Cola zurück. USA und Europa würden noch hinterherhinken, das Zahlenwerk des Getränkekonzerns könne sich trotzdem sehen lassen.Im jüngst vorgelegten Zahlenwerk betone Coca-Cola das weiter von Restriktionen geprägte schwierige Umfeld, hebe jedoch die mit jedem Monat im ersten Quartal 2021 gestiegene Nachfrage hervor. Diese sei maßgeblich von Märkten wie China angetrieben worden, wo die Unsicherheit mit dem Virus mittlerweile deutlich zurückgegangen sei.Der Getränkeriese weise einen Anstieg bei den Nettoumsätzen in Höhe von 5% im abgelaufenen Quartal auf USD 9 Mrd. aus und habe die Analystenerwartungen damit deutlich übertroffen. Diese hätten bei rund USD 8,5 Mrd. gelegen. Der Gewinn pro Aktie sei um 19% auf USD 0,52 gefallen und um 8% auf USD 0,55 auf adjustierter Basis gestiegen. In beiden Fällen habe das Ergebnis die Konsensschätzungen übertroffen (USD 0,496 und USD 0,497). Der Cashflow aus dem operativen Geschäft habe bei USD 1,6 Mrd. und damit um USD 1,1 Mrd. höher als im Vorjahr gelegen.Die globale Nachfrage verlaufe pandemiebedingt weiterhin asynchron. Speziell der "Außer-Haus"-Vertriebskanal sei von einer erfolgreichen Impfstrategie der Länder abhängig, wobei die wichtigen Märkte USA und Europa hier noch beträchtliches Aufholpotenzial bieten würden. Der Konzern bekräftige daher seine Gesamtjahresprognose von einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und einem bereinigten Gewinnwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich.In einer ersten Reaktion habe die Aktie von Coca-Cola im vorbörslichen Handel leicht zulegen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.