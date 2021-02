NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

50,17 USD -1,06% (25.02.2021, 22:10)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (26.02.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola: Bären ausgebremst - ChartanalyseMit Argusaugen dürften Anleger aktuell das Geschehen in der Coca-Cola-Aktie (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) verfolgen, nachdem die Kurse in dieser Woche leicht nachgaben, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei es nicht die Höhe der Verluste, die Investoren zittern lasse, sondern der Preisbereich, in dem diese eingesetzt hätten. Pünktlich am Widerstandsbereich um 51,50 USD würden die Bären seit Dienstag wieder Druck machen. Damit pralle man an gleich mehreren Widerständen nach unten ab. Gekürt werde diese Entwicklung durch einen bullischen Fehlausbruch am Dienstag aus einer engen Range.Gestern seien die Bären noch am Supportbereich um 50 USD ausgebremst worden. Es bestehe aktuell jedoch die Gefahr, diesen Support bärisch zu durchbrechen. Dann könnte die seit Februar laufende Erholung beendet sein und eine neue Verkaufswelle starten. Ein erstes Ziel dieser liege beim großen Unterstützungsbereich bei 48,11 bis 47,30 USD. Für ein bullisches Fazit müssten die Käufer in den nächsten Tagen Druck machen und den gesamten Widerstandsbereich bis hin zu ca. 52,15 USD überwinden. Dann hätte die Coca-Cola-Aktie nach oben wieder mehr Platz und könnte auf Sicht einer Wochen den bei 54 USD beginnenden Widerstandsbereich anlaufen. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link