Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

61,45 EUR +0,82% (25.04.2022, 14:08)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

65,25 EUR -1,45% (22.04.2022, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (25.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Der Getränkemulti habe im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzsprung hingelegt. Der Erlös sei im Berichtszeitraum aus eigener Kraft um fast ein Fünftel auf 10,5 Mrd. SUD gestiegen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe Coca-Cola die Erwartungen des Marktes übertroffen.Auf Jahressicht bleibe Konzernchef James Quincey auch nach dem Stopp seiner Russland-Geschäfte bei der Prognose eines organischen Umsatzwachstums von 7 bis 8% gegenüber dem Vorjahreswert von rund 9,5 Mrd. USD.Die Coca-Cola-Aktie liege nach den starken Zahlen vorbörslich leicht im Plus. Mit einem 2023er-KGV von 25 sei der Titel zwar kein Schnäppchen mehr, angesichts der vielen Unsicherheiten (Inflation, Krieg, Lieferprobleme) dürften die Anleger dies aktuell gerne in Kauf nehmen, verfüge Coca-Cola doch über eines der stabilsten Geschäftsmodelle. Die Coca-Cola-Aktie dürfte ihre Rekordfahrt fortsetzen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2022)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:61,75 EUR +2,10% (25.04.2022, 14:24)