Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (17.02.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktie: Der Erfolg lässt auf sich warten - AktienanalyseDie schweren Zeiten für Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) sind noch nicht vorbei, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe der Getränkeriese begonnen, umzusteuern. Noch aber lasse der Erfolg auf sich warten. Der Umsatz sei im Schlussquartal um 6 Prozent auf 9,41 Mrd. US-Dollar gesunken. Nicht viel besser sehe es auf der Ergebnisseite aus, zumindest auf den ersten Blick. Der Nettogewinn sei um 56 Prozent auf 550 Mio. US-Dollar eingebrochen. Im Vergleichszeitraum habe der Konzern allerdings von einer Steuergutschrift profitiert. Die Coca-Cola-Aktie sei dennoch unter Druck geraten. Vor allem der Ausblick habe Anlegern gehörig auf den Magen geschlagen. Der Konzern rechnet weiter mit starkem Gegenwind durch negative Wechselkurseffekte und Umstrukturierungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2017)