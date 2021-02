Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (10.02.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie aus dem jüngst vorgelegten Zahlenwerk des Getränkekonzerns hervorgehe, kämpfe Coca-Cola weiterhin mit den Folgen der Coronavirus Pandemie. Vor allem der schwache Dezember falle mit den Verschärfungen rund um die Coronavirus-Mutationen schwer ins Gewicht. Coca-Cola habe einen Rückgang bei den Nettoumsätzen in Höhe von 5% im abgelaufenen Quartal und einen Rückgang um 11% im Gesamtjahresvergleich vermeldet. In absoluten Zahlen habe der Umsatz in Q4 2020 USD 8,6 Mrd. betragen und damit knapp unter den Analystenerwartungen gelegen. Auf Jahressicht seien die Umsätze auf USD 33 Mrd. geschrumpft.Der Getränkeriese habe für das vierte Quartal einen Nettogewinn von USD 1,46 Mrd. gemeldet, oder USD 0,34 pro Aktie, nach USD 2,04 Mrd. oder USD 0,47 pro Aktie im Vorjahr. Adjustiert habe Coca-Cola USD 0,47 pro Aktie verdient und damit die Analystenerwartungen von USD 0,42 pro Aktie übertroffen. Der Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2020 sei um 13% auf USD 1,79 gesunken, und der adjustierte Gewinn pro Aktie sei um 8% auf USD 1,95 gesunken.Der Konzern betone, Fortschritte bei der strategischen Transformation durch die Pandemie gemacht zu haben, einschließlich der Umstellung auf eine stärker vernetzte Organisation. Obwohl es immer noch Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Pandemie gebe, sei man zuversichtlich, dass die getroffenen Maßnahmen im Unternehmen die Auswirkungen der Krise weiterhin abmildern würden. Aus diesem Grund habe das Unternehmen seinen Ausblick für das Jahr 2021 bekräftigt. Für 2021 erwarte Coca-Cola ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und ein bereinigtes Gewinnwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich.