Stuttgart-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

8,71 Euro +1,87% (26.02.2018, 16:13)



Tradegate-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

8,68 Euro +0,99% (26.02.2018, 15:31)



TSE-V-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

CAD13,68 +1,67% (26.02.2018, 16:09)



ISIN Cobalt 27 Capital-Aktie:

CA19075M3093



WKN Cobalt 27 Capital-Aktie:

A2DTYT



TSE-V-Ticker-Symbol Cobalt 27 Capital-Aktie:

KBLT



Kurzprofil Cobalt 27 Capital Corp.:



Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralunternehmen, dass ein reines Kobalt-Exposure bietet. Kobalt ist ein integrales Element bei Schlüsseltechnologien für Elektroautos und Stromspeichermärkten. Cobalt 27 Capital beabsichtigt den Aufbau eines Kobalt-lastigen Portfolios von Streams, Royalties und Direktbeteiligungen an Rohstoffliegenschaften mit Kobalt-Anteilen.

(26.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse von Analyst Colin Healey von Haywood Securities:Analyst Colin Healey vom Investmenthaus Haywood Securities bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des kanadischen Mineralunternehmen Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT).Cobalt 27 Capital Corp. habe eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1,75% für die gesamte zukünftige Produktion von allen Metallen beim Nickel-Kobalt-Projekt Dumont (das Projekt Dumont) erworben.Die Analysten von Haywood Securities sehen den Deal positiv und gehen davon aus, dass der Aktienkurs von Cobalt 27 Capital von dem positiven Momentum des Sektors profitieren wird. Analyst Colin Healey erwartet den Einstieg in eine Streaming-Transaktion mit einem etablierten Produzenten, wodurch unmittelbar ein Cash flow erzielt werden soll.Da keine Angaben zum Kaufpreis gemacht worden seien, berücksichtigen die Analysten von Haywood Securities das Projekt noch nicht im NAV-Modell. Wegen der Hypothese von zukünftigen Cash flow-Strömen sei aber eine höhere Bewertungsmultiple angemessen, so Colin Healey.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cobalt 27 Capital-Aktie: