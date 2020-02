ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (13.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) weiterhin zu kaufen.Im 4Q19 habe Clariant eine erste Wiederbelebung des Umsatzwachstums mit einem Volumenwachstum von 3% verzeichnet. Care Chemicals (CC) sei es gelungen, sein Wachstum wieder anzukurbeln, sei aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Performance sei durch die gute Entwicklung von Catalysis (CAT) und Natural Resources (NR) angetrieben worden. Dasselbe gelte für das ber. EBITDA. CC liege 8% unter den Erwartungen, während CAT und NR die Prognosen um jeweils 20% und 21% übertreffen würden. CAT habe mit hochmargigen petrochemischen Katalysatoren ein hohes Wachstum erzielen können, während NR von den besseren Trends im Ölgeschäft profitiert habe. Das margenstarke Konsumentengeschäft von CC scheine jedoch ein eher gedämpftes 4Q19 erlebt zu haben. Beziehe man die Einmaleffekte/Umsatzerlöse von 0,7% in das EBITDA ein, sei das besser als erwartet ausgefallene bereinigte EBITDA sogar von hoher Qualität. Im GJ19 sei der FCF bei einer niedrigen Vergleichsbasis um 20% J/J gesunken.2020: Aufgrund des trägen makroökonomischen Umfelds sei der Ausblick von Clariant für 2020 eher vorsichtig, mit begrenzten Wachstumschancen und einer anhaltend ungünstigen Wechselkursentwicklung. Es würden jedoch keine detaillierten Vorgaben vorgelegt. Allerdings habe das Unternehmen ein Kostensenkungsprogramm angekündigt, das einen Personalabbau von 500 bis 600 Personen vorsehe. Die Run-Rate-Einsparung dürfte bei 50 Mio. CHF liegen. Dies entspreche knapp 7% des ber. EBITDA für das GJ19 und sei somit bedeutend.Nach einem bisher eher enttäuschenden Jahr 2019 sei das 4Q19 eindeutig eine positive Überraschung gewesen. Dies stützt zusätzlich unser "buy"-Rating, ist aber nicht der eigentliche Grund dafür, so Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research. Der Analyst begrüße die eingeleiteten Sparmaßnahmen und gehe davon aus, dass Clariant weitere Effizienzsteigerungen realisieren könne. Er beurteile auch den für 2020 geplanten Abschluss der Veräußerung der Sparten Masterbatches und Pigments, sehe das Unternehmen danach aber als potenziellen Übernahmekandidaten. Dies würde ein erhebliches Aufwärtspotenzial bedeuten - was die Kaufempfehlung des Analysten erkläre.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, sieht das Kursziel bei CHF 28,00. (Analyse vom 13.02.2020)Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:22,00 EUR +4,07% (13.02.2020, 16:36)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:23,47 CHF +4,03% (13.02.2020, 16:22)