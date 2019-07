ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (25.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Zwar sei die Vergleichbarkeit der Ergebnisse in Q2 stark verzerrt wegen der neuen Berichtsstruktur, doch der Gewinntrend in Q2 sehe sehr schwach aus: CC habe einen Rückgang der bereinigten EBITDA-Marge um 230 Basispunkte (Bp.) verbucht, bei Catalysis sei die Marge gar um 450 Bp. zurückgegangen. In beiden Fällen habe CLN einmalige Ereignisse als Hauptgrund dafür genannt. Lediglich Natural Resources (beinhalte nun Additives) habe einen Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge (+100 Bp.) verzeichnet. Angesichts der stagnierenden Volumen und der um 3% höheren Verkaufspreise seien die Umsatztrends in einem schwierigen Geschäftsumfeld solide ausgefallen."Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktbedingungen" seien Clariant und SABIC übereingekommen, ihre Gespräche über das Joint Venture "vorübergehend auszusetzen". Dies sei im besten Interesse der betreffenden Aktionäre. Dennoch werde Clariant sein Pigment-Geschäft veräußern und wolle nun gar auch das gesamte Geschäft mit Masterbatches verkaufen. Am letzten Montag habe das Unternehmen den Verkauf seines Healthcare-Packaging-Geschäfts bekannt gegeben.In Q2/2019 habe Clariant eine einmalige Rückstellung von CHF 231 Mio. ausgewiesen für eine laufende wettbewerbsrechtliche Untersuchung der Europäischen Kommission betreffend den Beschaffungsmarkt für Ethylen.Operativ sei das Geschäft bereits seit einiger Zeit flau, und die Tatsache, dass Clariant Sonderposten von CHF 231 ausweise, zeige, dass die Wahrscheinlichkeit eines Schuldspruchs seitens der EU-Kommission hoch sei. Der Abschluss der Portfoliotransformation mit den Vermögenswerten von SABIC sei gefährdet, und der gestrige CEO-Wechsel sei alles andere als ein Zeichen der Stärke gewesen. All dies zeige einmal mehr, dass Clariant ein klarer Fall für eine Restrukturierung sei und seine aktualisierte Prognose von September 18 nicht mehr aufrechterhalten könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:16,24 EUR -9,22% (25.07.2019, 10:06)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:17,92 CHF -10,04% (25.07.2019, 10:15)