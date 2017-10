ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (31.10.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Der Bereich Catalysis sei wegen der starken Nachfrage in Asien und im Nahen Osten & Afrika um + 33% in LW (org. Wachstum +27%) gestiegen und liege somit über der Analysten- sowie den Konsenserwartungen. Der Umsatz im Bereich Care Chemicals sei dank der seit Q2 anhaltend starken Dynamik um 9% in LW gestiegen. Bei Natural Resources sei eine Verlangsamung des org. Wachstum von +5% in Q2 auf 3% inQ3 wegen des anhaltend schwierigen Umfelds erfolgt, insbesondere bezüglich Preisgestaltung. Der Umsatz bei P&C sei erwartungsgemäß um 7% gestiegen.Die Marge im Bereich Care Chemicals sei um 160 BP im Jahresvergleich gestiegen (19,4%, Kons.: 18,5%) dank eines optimierten Produktmixes und geringerer Anlaufkosten. Die Marge von Catalysis sei um 300 Bp. auf 26,0% gestiegen (Kons.: 23,2%), angekurbelt durch die steigende Nachfrage in den Bereichen Petrochemical und Specialty Catalysts sowie die höhere Kapazitätsauslastung. Die Rentabilität bei Natural Resources (-340 Bp. im Jahresvergleich) sei durch Preisdruck, die schwache Nachfrage in LA und die Auswirkungen aufgrund von Hurrikan Harvey belastet worden.Ausblick und mittelfristige Ziele bestätigt: Wachstum in LW; Steigerung der op. Cashflow, absol. EBITDA und EBITDA-Marge vor Sonderposten.Hervorzuheben sei auch die Einrichtung einer neuen Sparte Biofuels and Derivatives innerhalb von Catalysis. Der Verwaltungsrat habe die Finanzierung eines neuen Werks mit einem möglichen Spitzenumsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich (Produktionsbeginn im Jahr 2020) genehmigt. Die Analystin begrüße diese Investition, da sich Clariant damit auf den besonders wachstumsstarken und rentablen Bereich Catalysis konzentriere. Angesichts dieser starken Ergebnisse werde Clariant als Übernahmekandidat noch attraktiver.Börsenplätze Clariant-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clariant-Aktie:21,20 EUR -0,59% (31.10.2017, 09:28)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:24,66 CHF 0,00% (31.10.2017, 09:30)