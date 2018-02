ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (05.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).SABIC - eines der größten petrochemischen Unternehmen der Welt - wolle mithilfe von Übernahmen "aggressiv" in den Bereich Spezialchemie vordringen, um die Abhängigkeit vom zyklischen Massenchemiemarkt zu verringern. In einem Interview mit Reuters vom 28. November 2017 habe CEO Yousef al-Benyan über den Plan des saudischen Unternehmens gesprochen, in den nächsten fünf Jahren USD 3 bis 10 Mrd. für Übernahmen in den Bereichen Spezialchemie und landwirtschaftliche Nährstoffe auszugeben.Woher stamme das Interesse an Clariant? Clariant biete alles, wonach SABIC suche: eine erhebliche Präsenz im Bereich Spezialchemie, Diversifizierung sowie Innovationsstärke. Darüber hinaus würden die Aktien von SABIC extrem empfindlich auf Schwankungen des Ölpreises reagieren. Bei Clariant seien dagegen mehr als 70% der Rohstoff-Faktorkosten nicht direkt mit dem Ölpreis verknüpft.Warum nur einen Anteil von 25%? Erstens könnte es durchaus ein opportunistischer Schritt gewesen sein. Zweitens würden sich die Anforderungen von Kunden im Bereich Spezialchemie von denen aus der petrochemischen Industrie unterscheiden. Daher stufe SABIC Clariant nach Erachten der Analystin als ausgezeichnete Möglichkeit ein, um mehr über den Bereich zu lernen.Ein Viertel des Aktienkapitals von Clariant sei von einem aktivistischen an einen strategischen Aktionär übertragen worden, der ein gesünderes Arbeitsumfeld böten und offener gegenüber konstruktiven Gesprächen sein dürfte. Die Analystin glaube, dass SABIC seinen Anteil erhöhen oder mittel- bis langfristig sogar eine vollständige Übernahme erwägen könnte. Clariant werde wohl mehr Informationen über die Bedingungen der zukünftigen Zusammenarbeit mit SABIC im Rahmen des Strategie-Updates bekannt geben (vor der GV am 19. März 2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clariant-Aktie:22,05 EUR -1,25% (05.02.2018, 09:38)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:CHF 25,51 -1,70% (05.02.2018, 09:46)