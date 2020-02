ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (18.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) weiterhin zu kaufen.Trends für 2020: Nach dem starken Finish von 2019 rechne Buchta für 2020 mit einer leicht beschleunigten Dynamik und bei Care Chemicals (CC) einem neuerlich verbesserten Trend (2,5 bis 3% org. Wachstum; GJ19: -1%). Die Sparte Catalysis könnte an Fahrt verlieren, dürfte aber auch so noch org. 6% zulegen. Für Natural Resources (NR) prognostiziere Buchta ein org. Plus von 2%. Mit Blick auf seine Erholung erwarte er auch bei CC ein besseres Margenniveau. Catalysis dürfte von einem verbesserten Mix, NR von OMS-Verträgen mit besseren Preisen profitieren. Die Automobil-Komponenten bei den Sparten Additives und Functional Minerals würden aber wohl weiterhin Probleme bereiten. Für 2020 prognostiziere Buchta daher ein org. Wachstum von insges. 3% und eine Steigerung der Kern-EBITDA-Marge um 90 Bp.Restrukturierung: Die Ankündigung von jährl. Einsparungen von CHF 50 Mio. bei den Segmenten würden auch auf Konzernebene weitere Anpassungen wahrscheinlich machen. Angesichts der deutlich reduzierten Größe des Gesamtunternehmens und dessen eher verhaltene Entwicklung in den letzten Jahren verspreche sich Buchta von solchen Maßnahmen eine spürbare Verbesserung der Effizienz.Mit Blick auf die angekündigte Restrukturierung seien interne Verbesserungen zu erwarten, während die Veräußerungen für Wertzuwachs gesorgt hätten. Im Vergleich zu seinen Peers werde Clariant allerdings bereits jetzt mit einem deutlichen Zuschlag gehandelt, was das Aufwärtspotenzial auf eigenständiger Basis begrenze. Gleichzeitig sei der Analyst überzeugt, dass Clariant innerhalb der nächsten 24 bis 36 Monate akquiriert werde - was ihn in puncto Aktienkurs wiederum zuversichtlich stimme. Die Frage bleibe, wie sich SABIC verhalte, der aber wohl kaum ewig Minderheitsaktionär von Clariant bleiben werde.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Clariant-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" und sieht das Kursziel bei CHF 28,00. (Analyse vom 18.02.2020)Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:22,22 EUR 0,00% (18.02.2020, 11:45)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:23,68 CHF -0,59% (18.02.2020, 11:30)