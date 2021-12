XETRA-Aktienkurs Citrix Systems-Aktie:

81,50 EUR +11,46% (21.12.2020, 15:34)



Nasdaq-Aktienkurs Citrix Systems-Aktie:

95,05 USD +13,63% (21.12.2020, 22:00)



ISIN Citrix Systems-Aktie:

US1773761002



WKN Citrix Systems-Aktie:

898407



Ticker-Symbol Citrix Systems-Aktie:

CTX



NASDAQ-Symbol Citrix Systems-Aktie:

CTXS



Kurzprofil Citrix Systems, Inc.:



Citrix (ISIN: US1773761002, WKN: 898407, Ticker-Symbol: CTX, NASDAQ-Symbol: CTXS) entwickelt Unified-Workspace-Lösungen sowie Netzwerk- und Analyselösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Innovationen zu fördern, Kunden zu binden und die Produktivität zu steigern, ohne dabei ihre Sicherheit zu beeinträchtigen. Anwender profitieren von einer einheitlichen Arbeitserfahrung und die IT-Abteilung erhält eine Plattform, um unterschiedliche Technologien in komplexen Cloud-Umgebungen einfacher abzusichern, zu verwalten und zu überwachen. Mehr als 400.000 Organisationen, inklusive 99 Prozent der Fortune 100 und 98 Prozent der Fortune 500, setzen weltweit auf Lösungen von Citrix. Weitere Informationen unter https://www.citrix.de. (21.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citrix Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Softwarefirma Citrix Systems Inc. (ISIN: US1773761002, WKN: 898407, Ticker-Symbol: CTX, NASDAQ-Symbol: CTXS) unter die Lupe.Top-Performer in den USA im breitgefassten S&P 500 sei heute Citrix Systems noch vor dem Halbleiterhersteller Micron Technology. Citrix Systems vertreibe Unternehmenssoftware für den digitalen Arbeitsplatz. Der starke Kursanstieg habe einen Grund, ob das daber positiv für Aktionäre sei, müsse sich erst noch zeigen.Citrix Systems entwickele Unternehmenssoftware für den digitalen Workspace und dazu Sicherheitslösungen. Dabei würden die Produkte über eine Integration für gängige Anwendungen wie Salesforce.com, Microsoft oder andere Programme verfügen. Die Citrix Systems-Aktien seien um 12,8% gestiegen, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet habe, dass Elliott Investment Management und Vista Equity Partners ein gemeinsames Angebot für den Softwarehersteller in Erwägung ziehen würden, der seit September Optionen einschließlich eines möglichen Verkaufs prüfe.Elliott halte seit September 10% an dem Hersteller von Unternehmenssoftware. Der Bloomberg-Intelligence-Analyst Woo Jin Ho meine, das sich Citrix im Fall einer Übernahme auf ein aggressiveres Ausrollen der Cloud-Lösungen fokussieren könnte. Sein Kollege Mandeep Singh ergänze, dass das neue Management die Grundlagen für bessere Verkaufszahlen legen könnte. M&A-Optionen seien allerdings auch eine Alternative.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Citrix Systems-Aktie: