Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (14.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der US-Bank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Citigroup habe gestern Zahlen gebracht. Man habe gewarnt, dass die wirtschaftliche Erholung nicht so schnell vonstatten gehen könnte wie vielleicht erwartet. Das habe die Aktie belastet. Die Kosten würden steigen. Die Rückstellungen bei den Banken dürften zunehmen. Es werde für die Citigroup-Aktie schwer, an die 200-Tage-Linie heranzulaufen. Man soll Bankaktien erst mal meiden, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Citigroup-Aktie. (Analyse vom 14.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Citigroup-Aktie:37,18 EUR -0,87% (14.10.2020, 12:50)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:37,00 EUR -0,39% (14.10.2020, 13:58)NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:43,68 USD -4,80% (13.10.2020, 22:10)