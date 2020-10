ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (13.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Bank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unter die Lupe.Die Citigroup habe am Dienstag vor US-Börsenbeginn die Zahlen zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal veröffentlicht. Die Ergebnisse seien deutlich besser ausgefallen als von vielen Analysten erwartet - der Ergebnisrückgang mache etwa ein Drittel aus. Damit könne das Finanzinstitut der Schwäche der US-Konjunktur und Corona-Krise trotzen. Immerhin habe die Citigroup weniger für faule Kredit zurücklegen müssen.Die Citigroup-Aktie komme bei ca. 43,50 Euro in eine harte Widerstandszone. Wegen der geringeren Marktanteile profitiere die US-Bank auch nur moderat vom brummenden Investmentgeschäft. Hinzu komme eine 400-Mio.-USD-Strafe, die gegen Citigroup wegen "unsicherer und mangelhafter Qualität" der internen Abläufe ausgesprochen worden sei. "Der Aktionär" bleibe bei Citigroup-Aktie an der Seitenlinie, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Citigroup-Aktie:39,535 EUR +2,69% (13.10.2020, 13:14)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:39,54 EUR +1,78% (13.10.2020, 15:18)NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:45,88 USD +2,11% (12.10.2020, 22:10)