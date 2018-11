NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

44,48 USD -2,78% (20.11.2018)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (21.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) weiterhin zu verkaufen.Der Umsatz sei in Q1 2018/19 (31.10.) etwas stärker als erwartet um 7,7% auf 13,07 (Vj.: 12,14) Mrd. USD gestiegen. Jedoch dürfte Cisco hierbei auch signifikant von positiven Wechselkurseffekten und Übernahmen profitiert haben. Die operative Ergebnisentwicklung habe dagegen die Analysten-Prognose verfehlt, während das berichtete Nettoergebnis wegen der signifikant niedrigeren Steuerbelastung stärker als erwartet um 48,2% auf 3,55 (Vj.: 2,39) Mrd. USD gestiegen sei (Non-GAAP: 3,45 (Vj.: 3,04; Marktkonsens: 3,32) Mrd. USD). Der Ausblick für Q2 sei gemischt ausgefallen.Der Analyst habe seine Prognosen leicht erhöht (u.a. EPS 2018/19e: 2,65 (alt: 2,57) USD; EPS 2019/20e: 2,75 (alt: 2,66) USD). Aktuell würden viele Sonderfaktoren die Geschäftsentwicklung von Cisco bzw. die Aktie treiben. So profitiere der Konzern von positiven Wechselkurseffekten sowie von regelmäßigen Übernahmen. Ferner werde der Aktienkurs noch von sehr hohen Aktienrückkäufen getrieben. Hierfür gebe das Unternehmen auch weiterhin deutlich mehr Mittel aus, als er einnehme.Bei einem unveränderten Kursziel von 40,00 USD bewertet Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, die Cisco Systems-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". (Analyse vom 21.11.2018)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:39,10 EUR -0,46% (21.11.2018, 09:46)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:39,06 EUR +0,13% (21.11.2018, 09:47)