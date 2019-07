NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (17.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Samik Chatterjee von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse hält Analyst Samik Chatterjee vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities in Bezug auf die Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) an seiner Empfehlung fest den Titel überzugewichten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities haben eine Aktualisierung des Bewertungsmodells für Cisco Systems Inc. vorgenommen.Analyst Samik Chatterjee passt das Kursziel für die Cisco Systems-Aktie von 60,00 auf 62,00 USD und bekräftigt die positive Investmentthese.In ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "overweight" ein.Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:51,14 Euro -0,83% (17.07.2019, 16:51)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:51,21 Euro -0,37% (17.07.2019, 17:05)