ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (01.04.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) charttechnisch unter die Lupe.Mitte März hätten sie in Bezug auf die Cisco Systems-Aktie von "überzeugenden Signalen" gesprochen. Mittlerweile habe sich die charttechnische Ausgangslage des Technologietitels sogar noch weiter verbessert. Zur Bestätigung des langfristigen Haussetrends seit 2011 (akt. bei 41,01 USD) und der seit Sommer 2019 ausgeprägten Korrekturflagge komme nun auch noch ein abgeschlossener Doppelboden hinzu. Rein rechnerisch ergebe sich aus der unteren Umkehr ein Anschlusspotenzial von rund 13 USD, sodass perspektivisch sogar neue Rekordstände oberhalb des bisherigen Allzeithochs bei 58,25 USD möglich erscheinen würden. Begleitet werde der beschriebene Ausbruch von konstruktiven Indikatorsignalen. So liefere einer der Lieblingshandelsansätze Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt, der das Konzept der Relativen Stärke und Money Management-Aspekte des Kelly-Faktors kombiniere, gerade ein neues Einstiegssignal. Passend dazu arbeite auch der MACD an einem positiven Schnittmuster. Unter Money Management-Aspekten könnten Investoren den Stop-Loss - für bestehende wie auch für Neuengagements - auf das Niveau der Nackenlinie des beschriebenen Doppelbodens bei rund 48 USD nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:43,995 EUR +0,55% (31.03.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:44,235 EUR +0,32% (01.04.2021, 08:39)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:51,71 USD -0,12% (31.03.2021, 22:00)