NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

55,82 USD -0,11% (29.04.2019, 15:55)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (16.05.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Cisco Systems-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Der US-Netzwerkspezialist habe am Mittwoch nach Börsenschluss die Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Nachbörslich habe die Cisco Systems-Aktie mit einem deutlichen Kursplus reagiert. Einer Fortsetzung der überragenden Kursrally stehe damit nichts im Wege.Cisco Systems habe ein grundsolides Zahlenwerk vorgelegt und könne mit der Prognose überzeugen. Data-Center und Investitionen in die neue Infrastruktur 5G seien die beherrschenden Trends hinter der starken Performance. Positiv stimme auch die Diversifizierung der Umsatzzusammensetzung - Software-Abos und -Services würden das Geschäftsmodell stabilisieren."Der Aktionär" bleibe long bei Cisco. Das Kursziel werde auf 57 Euro angehoben und der Stopp auf 38 Euro nachgezogen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link