Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Cisco Systems-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz eines soliden ersten Quartals habe Cisco am Mittwochabend die Anleger geschockt. Der Umsatz solle im laufenden Quartal zwischen drei und fünf Prozent schrumpfen.Das erste Quartal von Cisco habe die Anleger noch überzeugen können. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahresquartal um ein Prozent auf 13,16 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,84 Dollar gestiegen. Analysten hätten nur einen Umsatz von 13,09 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,81 Dollar erwartet.Cisco befinde sich aktuell in einem Wandel weg vom reinen Hardware-Geschäft hin zu einem Anbieter von Netzwerk-Software und Services. Hier könne der US-Konzern abliefern. Doch das traditionelle Kerngeschäft mit Routern und Switches für Firmennetzwerke bilde noch immer das wichtigste Segment - und hier habe Cisco Probleme.Im ersten Quartal seien die Umsätze im Kerngeschäft "Infrastructure Platforms" um ein Prozent auf 7,54 Milliarden Dollar geschrumpft und habe damit die Erwartungen der Analysten von 7,61 Milliarden Dollar enttäuscht. Cisco-CEO Chuck Robbins habe dies im Rahmen der Quartalskonferenz mit einem Rückgang der Auftragsgröße begründet. Wachsende Konkurrenz solle dagegen keine Auswirkungen auf das Auftragsvolumen gehabt haben.Cisco habe dagegen im Bereich "Security" überzeugen können. Hier seien die Umsätze um 22 Prozent auf 815 Millionen Dollar gewachsen. Deutlich über den Analysten-Schätzungen von 723 Millionen Dollar.Insbesondere große Kabel- und Telekommunikationsprovider hätten weiterhin auf alte Hardware gesetzt, so Robbins. Angesichts des neuen Video-Streaming-Marktes und dem Mobilfunkstandard 5G sei dieses Zögern jedoch auch aus mikroökonomischer Sicht nachvollziehbar.Entsprechend enttäuschend falle daher die Umsatzsatzprognose für das laufende Quartal aus. Der Umsatz solle im zweiten Quartal um drei bis fünf Prozent sinken. Analysten hätten hingegen mit einem Wachstum von 2,7 Prozent gerechnet.Der enttäuschende Ausblick schicke die Cisco-Aktie nachbörslich um über fünf Prozent nach unten. Die horizontale Unterstützung bei 46 Dollar könne den nachbörslichen Abverkauf zwar bremsen - "Der Aktionär" rechne jedoch nicht damit, dass die Aktie im Tagesverlauf diesen Trend umkehren werde.Mit schrumpfenden Umsätzen in einem angespannten mikro- und makroökonomischen Umfeld sollten sich Anleger eher auf weiter fallende Kurse einstellen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". China bleibe als wichtiger Wachstumsmarkt verschlossen und neue Impulse in Amerika und Europa seien erst Anfang/Mitte 2020 zu erwarten. Die Wachstumssegmente seien zudem noch zu klein, um die Probleme im Kerngeschäft vollständig auszugleichen. Das Stopp-Limit sollte bei 38 Euro platziert werden. (Analyse vom 14.11.2019)