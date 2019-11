NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst James Fish von Piper Jaffray;Laut einer Aktienanalyse vertritt Analyst James Fish vom Investmenthaus Piper Jaffray in Bezug auf die Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) nur noch eine neutrale Haltung.Eine Eintrübung des makroökonomischen Umfelds im Enterprise- und Service Provider-Markt sowie das Fehlen von kurzfristigen Katalysatoren und Risiken hinsichtlich der Schätzungen für 2020 und 2021 würden eine Abstufung der Anlageeinschätzung bei Cisco Systems Inc. rechtfertigen, so die Analysten von Piper Jaffray.Die mit der Software-Transition verbundene stärkere Free Cash flow-Generierung, die 3%ige Dividendenrendite und Impulse in 2021 von Seiten der 5G-Technologie und 400G Switching sollten aber das Abwärtsrisiko für den Aktienkurs begrenzen, urteilt Analyst James Fish.In ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse stufen die Analysten von Piper Jaffray den Titel von "overweight" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 55,00 auf 51,00 USD.