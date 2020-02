Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Netzwerkspezialisten Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Cisco Systems habe die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Diese lägen knapp über den Erwartungen der Analysten. Trotzdem gebe der US-Titel in einer ersten Reaktion deutlich nach - und der Grund dafür sei offensichtlich.Cisco Systems sei noch immer im Wandel vom reinen Hardware-Geschäft hin zum Anbieter von Netzwerk-Software und Services. Bereits vergangenes Jahr habe Cisco-CEO Chuck Robbins die Umsatzerwartungen des Konzerns gesenkt. Damals seien für das schwächere Wachstum negative konjunkturelle Belastungen als Begründung angeführt worden.Die Umstrukturierungen würden Cisco Systems bis heute belasten. So habe der Konzern im zweiten Quartal (bis 25. Januar 2020) zwölf Milliarden Dollar und damit vier Prozent weniger als im Vorjahresquartal erzielt.Im gleichen Zeitraum sei jedoch das EPS um fünf Prozent auf 0,77 Dollar geklettert. Damit hätten die Analysten-Schätzungen leicht übertroffen werden können. Analysten hätten mit einem Umsatz von 11,98 Mrd. Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,76 Dollar gerechnet.Dementsprechend sei die Prognose für die Umsatzentwicklung auch für das laufende Quartal negativ. Cisco Systems rechne für das dritte Quartal mit einem Umsatzrückgang von 1,5 bis 3,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Das EPS solle bei 0,79 bis 0,81 Dollar liegen.Werde die Transformation des Geschäftsmodells fortgeführt, würden langfristig höhere und - aufgrund der wiederkehrenden Natur der Software-Erlöse - auch stabilere Margen winken. Die Dividendenrendite von 2,8 Prozent bleibe zudem attraktiv.Engagierte Anleger sollten bei der Cisco Systems-Aktie dabei bleiben und abwarten, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link