Kurzprofil Cintas:



Cintas Corporation (ISIN: US1729081059, WKN: 880205, Ticker-Symbol: CIT, NASDAQ-Symbol: CTAS) ist ein US-amerikanisches Textilunternehmen, das sich auf die Herstellung von Berufskleidung spezialisiert hat. Der Konzern entwirft und produziert Uniformen und andere Berufsbekleidung, die Bestandteil von Corporate-Identity-Programmen sind, und vermietet bzw. verkauft diese an Unternehmen unterschiedlichster Größe und in unterschiedlichen Branchen. Die Produkte des Unternehmens werden in Nordamerika und Lateinamerika sowie in Asien und Europa vertrieben.



Zu den Kunden von Cintas gehören kleinere Serviceunternehmen, mittelständische Produktionsunternehmen sowie multinationale Großkonzerne. Cintas betreibt mehrere hundert Produktionsstätten in den USA und in Kanada sowie acht eigene Distributionszentren. Die Produkte werden dabei entweder über ein eigenes Vertriebsnetz direkt an die Kunden vermarktet oder über externe Distributionspartner verkauft. Neben standardisierten Uniformen produziert der Konzern auch individuelle Arbeitskleidung für Fluglinien, Hotels, Restaurants oder Casinos. Des Weiteren beinhaltet die Produktpalette der Gesellschaft auch Erste Hilfe-Sets, Sicherheits- und Brandschutzprodukte sowie Dokumentenservices. (25.05.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Cintas: Platz für Erholung - ChartanalyseDie Cintas-Aktie (ISIN: US1729081059, WKN: 880205, Ticker-Symbol: CIT, NASDAQ-Symbol: CTAS) markierte am 13. Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 461,44 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie in einer Korrektur. Dabei sei der Wert am 24. Februar auf ein Tief bei 356,61 USD gefallen. Nach einer Erholung auf 436,64 USD sei die Aktie des Herstellers von Berufskleidung wieder auf das Tief aus dem Februar 2022 zurückgefallen. Am 19. Mai 2022 sei es zu einem kurzen Rückfall auf 352,00 USD gekommen, aber zu keinem Tagessschlusskurs unter dem Februartief. Der Wert habe sich in den letzten Tagen bereits etwas erholt.Diese Erholung könne noch weitergehen. Eine erste Hürde liege im Bereich um 382,20-384,52 USD. Gelinge ein Ausbruch über diesen Widerstandsbereich, dann wäre Platz für eine weitere Erholung in Richtung 420 USD und damit an den Abwärtstrend seit Dezember 2021. Sollte der Wert aber doch noch stabil unter 356,61 USD abfallen, dann würde eine Fortsetzung der Korrektur drohen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis in den Bereich zwischen 314,62 USD und 304,81 USD kommen. (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cintas-Aktie:345,75 EUR -0,23% (24.05.2022, 22:26)