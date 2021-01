London Stock Exchange-Aktienkurs Cineworld-Aktie:

Cineworld Group plc (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Ticker: CINE) gehört zu den größten Kinobetreibern in Europa. Insgesamt verfügt die Gesellschaft über 217 Kinos mit 2.000 Leinwänden in neun europäischen Ländern. Die Filmtheater des Unternehmens laufen unter den Marken Cineworld Cinemas, Cinema City, Picture House und Yes Planet. (21.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cineworld-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Cineworld Group plc (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Ticker: CINE) in einem Interview im "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Trotz der Pandemie und der Tatsache, dass die Kinos geschlossen seien, halte sich die Cineworld-Aktie über der Marke von 70 Cent. Die Spekulation sei, dass wenn die Normalität komme, würden die Leute wieder in Kinos strömen. Cineworld habe Probleme mit der Finanzierung gehabt, man habe aber eine Lösung mit den Banken gefunden. Da habe sich die Cineworld-Aktie erholt. Im Moment sei es Warteschleife. Bei der Cineworld-Aktie ist aber auf jeden Fall noch Luft, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einem Interview im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.01.2021)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Cineworld-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cineworld-Aktie:0,7938 EUR +2,80% (21.01.2021, 16:01)