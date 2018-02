Baltimore (www.aktiencheck.de) - Am 16. Februar beginnt offiziell das chinesische Neujahr und damit die Feierlichkeiten zum Frühlingsfestival - den wichtigsten Feiertagen des Landes, so Kim Catechis, Head of Global Emerging Markets bei der Legg Mason-Tochtergesellschaft Martin Currie.Die Schwellenländer-Experten der Legg Mason-Tochter würden zudem glauben, dass man nun mit einer Beschleunigung dieser nationalen "Verjüngungskur" rechnen müsse. Dafür müsse Xi allerdings liefern - und zwar bei Umweltthemen wie sauberer Luft und Wasser sowie einer besseren und günstigeren Bereitstellung von Dienstleistungen. Aus dem Wissen dieser Prioritäten ließen sich klare Investitionsziele ableiten, sage Catechis: "Anleger sollten sich eher auf die neue, glänzende Ära mit hohen Eigenkapitalrenditen der Unternehmen konzentrieren und nicht auf die alte, umweltverschmutzende Wirtschaft mit niedriger Profitabilität und hohen Schulden. Wir gehen außerdem davon aus, dass die Chinesen im Jahr des Hundes mehr konsumieren. Hongbaos, die traditionellen roten Umschläge, die man an Neujahr verschenkt, Zug- und auch Flugtickets werden in China beispielsweise zunehmend über Smartphones und Geldtransfer-Anbieter gekauft. Von diesem Trend profitieren prominente Namen wie Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) oder Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME)."Chinesische Unternehmen versuchten zudem nicht mehr aufzuholen, sondern würden gleich in einer ganzen Reihe verschiedener technologischer Bereiche die Führung übernehmen, betone Catechis weiter: "In China gibt es noch sehr viel unausgeschöpftes Wachstumspotenzial und viele hoch qualitative Unternehmen erweitern ihre wettbewerbsrelevanten Schützengräben. Wir glauben, dass genau hier einige der langfristig attraktivsten Anlagechancen für unsere Kunden liegen." (14.02.2018/ac/a/m)